В Хакасии под суд пойдет банда, грабившая наркоторговцев

Пять жителей Республики Хакасия предстанут перед судом в Абакане. Горожане в возрасте от 21 до 26 лет обвиняются в разбойных нападениях.

В столице республики произошла серия нападений на распространителей наркотиков, рассказали в главке СК по Красноярскому краю и Хакасии. Бандиты поджидали наркоторговцев у тайников с так называемыми "закладками" и отбирали под угрозой применения оружия деньги, ценности и товар.

В правоохранительном ведомстве уточнили: один из членов банды некогда занимался распространением запрещенных законом веществ и знал места закладок.

В качестве примера действий грабителей следователи приводят случай на улице Катерной. Ночью в гаражном массиве злоумышленники подстерегли женщину, запугали ее и отняли смартфон, в котором обнаружили мобильное приложение с денежным счетом. Выведав с помощью угроз пароль от программы, налетчики перевели криптовалюту (биткоины) на мобильное приложение в телефоне одного из членов своей преступной группы.

Все злоумышленники, за которыми числится серия разбойных нападений на наркоторговцев, находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. За покушение на торговлю наркотиками - до 20 лет.