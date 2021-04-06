Ураган оставил без света более 40 тысяч жителей Дагестана

Отключения электроэнергии из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду произошли в Дагестане. По сообщению Минэнерго РФ, без света остались более 40 тысяч человек в 48 населенных пунктах республики.

"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения электросетевых объектов 6-10 кВ. Мощность отключенных потребителей - 38 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 144 тысяч 500 человек", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в компании "Россети-Северный Кавказ", нарушения энергоснабжения происходят в Ахтынском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Буйнакском, Сергокалинском, Кизлярском, Тарумовском, Кумторкалинском и Хасавюртовском районах.

Энергетики региона переведены на особый режим работы. В настоящее время восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах ведут 65 бригад в составе 202 специалистов и 73 единиц техники.