В Петербурге гендиректор нефтяной компании отдал мошенникам 51 миллион

Полиция Санкт-Петербурга расследует крупное мошенничество в отношении 70-летнего генерального директора нефтяной компании.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 марта, в 16.48 пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой злоумышленников. По его словам, около половины двенадцатого того же дня ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Каким-то образом он убедил гендиректора собрать крупную сумму наличными. Для этого ему пришлось посетить несколько банков и в каждом из них снять со своих счетов деньги. Последним он посетил отделение банка на Шпалерной улице (Центральный район Петербурга), после чего подошел к припаркованному неподалеку автомобилю Mercedes Benz и отдал находившемуся в салоне незнакомому мужчине сумку с деньгами - 51 миллионом рублей.

Сам заявитель объяснил, что разум его "был затуманен": он не помнит ни того, какие банки посещал, ни внешности человека, которому отдал все деньги. Придя в себя, пострадавший поспешил с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Ведется следствие.