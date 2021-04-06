Мастер архангельской УК пойдет под суд за падение наледи рядом с ребенком

В Северодвинске направлено в суд уголовное дело мастера управляющей компании, которая не чистила крышу многоквартирного дома на улице Торцева от снега и наледи. В результате снежная глыба упала рядом с проходившей мимо девочкой.

Как сообщает СК по региону, мастер УК не организовала своевременную проверку и очистку кровли. В результате появилась реальная угроза жизни и здоровью людей. Школьница, которая шла по тротуару в момент падения глыбы, не пострадала лишь по счастливой случайности.

Уголовное дело возбудили по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Мастер признала вину и раскаялась, а также извинилась перед девочкой и ее законным представителем.