На Кубани глава города скрыл на банковских счетах 20 млн рублей

После проведенной сотрудниками районной прокуратуры проверки были прекращены полномочия главы муниципального образования Апшеронское городское поселение Сергея Иващенко. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кубани.

Как установили правоохранители, глава города Апшеронска допустил нарушения антикоррупционных стандартов, в том числе при представлении сведений о своем имущественном положении.

- В частности, в рамках декларационных кампаний в 2017 - 2019 годов им были сокрыты данные о поступлении на его банковские счета денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей, - говорится в информации надзорного ведомства.

Все данные о выявленных нарушениях были направлены в администрацию Краснодарского края для проведения соответствующей проверки. И по ее итогам губернатор региона обратился с заявлением в Совет Апшеронского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий виновного лица.

На сессии горсовета (в районном городе Апшеронске, расположенном на северном склоне Главного Кавказского хребта, проживают более 30 тысяч человек), которая состоялась 6 апреля, в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" принято решение об удалении главы муниципального образования Сергея Иващенко в отставку.