В Геленджике женщину осудили за убийство 20-летней давности

В Краснодарском крае 60-летнюю женщину приговорили к восьми годам колонии общего режима за убийство, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как выяснилось, в 1999 году снимавшая комнату в частном доме на улице Прибойной в Геленджике со своей несовершеннолетней дочерью уроженка Иркутска выпивала алкогольные напитки со своим соседом, 37-приезжим из Ямало-Ненецкого автономного округа. Из-за того, что мужчина толкнул девочку, которая сначала упала на диван, а потом убежала к себе, фигурантка несколько раз ударила обидчика молотком по голове, затем ножом в шею, после чего скрылась с дочерью.

В прошлом году правоохранители через дочь подозреваемой в соцсетях нашли подсудимую в Ростовской области. Оказалось, что женщина не меняла документы, а дочери и ее детям не разрешала оформлять паспорта.