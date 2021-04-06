Обмеление Каспия привело к природным пожарам в Астраханской области

Обмеление Каспийского моря могло стать причиной увеличения природных пожаров в Астраханской области. Дельта Волги выгорела на 30-40 процентов больше, чем в прошлом году.

"В этом году все сложнее с пожарами, и это связано с катастрофически низким уровнем Каспийского моря. Поэтому и пожароопасность катастрофическая", - заявил РИА Новости директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.

По словам эколога, уровень Каспия в настоящее время достиг уровня 1976 - 1979 годов. Пиковый уровень воды отмечался в 1995-1996 годах, а сейчас наблюдается обмеление и ранее затапливаемые участки дельты Волги теперь остаются сухими. В результате риски возникновения пожаров существенно увеличились.

По словам начальника главного управления МЧС России по Астраханской области Алексея Мурзина, с начала года в регионе зарегистрировано 358 подтвержденных термических аномалий на площади 12,4 гектаров. Наибольшее их количество расположено в Володарском, Камызякском и Лиманском районах. Причина природных возгораний - человек и его неосторожное обращение с огнем.

Для стабилизации пожарной обстановки сотрудники МЧС, МВД и волонтеры приступили к мониторингу обстановки и патрулированию дельты Волги. Сформировано 50 патрульных групп, куда вошли более 200 человек и 43 единицы техники. Расчеты беспилотных авиационных систем МЧС осуществляют мониторинг в раскатной части Каспийского моря.

Благодаря совместной работе, по данным на 3 апреля, выявлено и предотвращено 11 случаев выжига сухой растительности - камыша и сухостоя, сообщили в МЧС. По термическим аномалиям возбуждено 19 административных расследований. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан от 2000 - 3000 рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.