В Волгограде женщину убило упавшим деревом

В Красноармейском районе Волгограда в результате сильного порыва ветра сухое дерево упало на проходившую под ним женщину, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Трагедия произошла в одном из дворов по улице Брестская. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Организована проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установит личность погибшей и все обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в Волгоградской области в течение 6 апреля сохранится ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 20-25 метров в секунду.