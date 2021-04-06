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06.04.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге на заводе гипсовых изделий погиб рабочий

Текст: Юлия Мякишева

На территории завода гипсовых изделий "Гифаз" в Екатеринбурге погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле погиб рабочий, пытавшийся потушить кран

Трагедия случилась 3 апреля 2021 года. По предварительной информации, тело моториста транспортной ленты нашли в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах. Работник производства, мужчина 1964 года рождения, получил повреждения, не совместимые с жизнью.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку случая. Эксперты оценят соблюдение техники безопасности и законодательства об охране труда. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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