В уральском поселке обнаружили тело младенца в полиэтиленовом пакете

В Челябинской области организована проверка по факту страшной находки в поселке Мирный. Местные жители обнаружили пакет с телом новорожденной девочки, сообщили в следственном управлении СК региона.

- Вчера днем около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Следствию предстоит установить все обстоятельства смерти ребенка, назначены необходимые экспертизы.

Проведение проверки взято на контроль руководством регионального СК. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.