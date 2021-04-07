В Коломне пытались сбыть около 5 килограммов наркотиков

Одного из наркодилеров задержали в Коломне рядом с автобусной остановкой на улице Октябрьской.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Коломенскому городскому округу при личном досмотре 40-летнего местного жителя обнаружили пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химической экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством - мефедроном, массой более 4 килограммов. В ходе обыска по месту работы задержанного в подвальном помещении магазина полицейские изъяли еще около 300 граммов такого же вещества.

По месту проживания задержана и 24-летняя сообщница наркодилера. В ее квартире сотрудники полиции обнаружили более 240 граммов мефедрона.

Известно, злоумышленники через Интернет приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и сбывали через тайники-закладки в городском округе Коломна.

Всего из незаконного оборота полицейскими изъято около 5 килограммов наркотиков.

Задержанные взяты под стражу.