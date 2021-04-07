На Сахалине изъяли более 2 тонн незаконно добытого краба

Сразу три преступные группы были раскрыты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из города Южно-Сахалинска. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участники этих групп подозреваются в приобретении и сбыте биологических ресурсов, заведомо добытых преступным путем. Известно, что эти группы были автономны. Каждую возглавлял свой лидер, который курировал покупку товара, его передержку и реализацию.

Закупались партии камчатского краба, добытого без соблюдения утвержденных правил рыболовства в регионе. Затем они перевозились в специально оборудованные цехи, расположенные в подсобных помещениях частных домовладений. Биоресурсы хранились в живом виде для сохранения качества и продажи преимущественно предприятиям общественного питания. Помимо этого, товар сбывался в торговых точках Южно-Сахалинска.

Для привлечения большего количества клиентов фигуранты активно использовали социальные сети и мессенджеры. Они распространяли информацию об условиях доставки готовой продукции или порядке ее самовывоза. Ирина Волк рассказала, что в целях конспирации подозреваемые общались между собой в основном в закрытых группах в мессенджерах, а также периодически меняли местоположения перегруза и хранения незаконно добытых биоресурсов.

Операция по задержанию прошла одновременно в нескольких районах города. Полицейские при участии Росгвардии задержали 12 подозреваемых, включая организаторов, продавцов, доставщиков и упаковщиков. В ходе обысков изъято более 2 тонн продукции, среди которой живые крабы, их мясо и фаланги, а также крабовый паштет. По предварительным подсчетам, причиненный государству ущерб превысил 1 миллион рублей. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.