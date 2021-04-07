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07.04.2021 04:10
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после отключения электричества на Сахалине

Текст: Дина Непомнящая

Проверку по факту массового отключения электроэнергии на Сахалине начала прокуратура региона. Без электроснабжения остались 14 муниципальных образований области, включая Южно-Сахалинск.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, предстоит оценить, как исполнялось законодательство об электроэнергетике, нормативы обеспечения населения коммунальными услугами и требования надежности и безопасности электрических установок и сетей. После этого будут приняты соответствующие меры.

Напомним, накануне вечером произошло отключение системы шин на узловой подстанции "Южно-Сахалинская". Подачу электроэнергии части потребителей восстановили уже через десять минут, остальным пришлось сидеть без света несколько часов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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