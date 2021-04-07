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Рубрика: Происшествия

Село в Приморье оказалось отрезанным от цивилизации

Текст: Дина Непомнящая

В Приморье нарушилось автомобильное сообщение с селом Поляны. Из-за таяния снега оказалось перемыто пять километров автодороги Марьевка-Поляны.

В Приморье ограничили движение на дорогах из-за паводков

"На территории муниципалитета установлен местный уровень реагирования. Специалисты ведут мониторинг гидрологического состояния рек, интенсивность подъема воды, контролируют состояние автомобильных дорог и возможность проезда по ним автотранспорта", - сообщает государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Восстановительные работы ведет "Примавтодор". Привлечены экскаватор и еще пять единиц техники. На дороге собираются сделать отсыпку скальным грунтом.

В Полянах живут 248 человек, в том числе 16 детей. В случае необходимости, их обеспечит предметами первой необходимости и продуктами питания машина повышенной проходимости добровольной пожарной команды.

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