Строительная компания украла свыше 700 миллионов бюджетных рублей

Строители должны были возвести складские помещения на Камчатке - с ними государственный заказчик еще в 2015 году заключил договор и выплатил авансом боле 700 миллионов рублей. Однако подрядчик свои обязательства не исполнил. Выяснилось, что полученные деньги были похищены путем вывода на расчетные счета сторонних организаций.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере задержали бывшего генерального директора строительной компании.

Ирина Волк рассказала, что сотрудники Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Москве, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели 19 обысков на территории трех регионов. Изъяты финансово-хозяйственные документы, средства связи, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.

Бывшему генеральному директору строительной компании предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Он взят под домашний арест.