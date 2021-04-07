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07.04.2021 06:25
Рубрика: Происшествия

В Южно-Сахалинске подачу тепла и воды в дома восстановят в течение дня

Текст: Юрий Батин

В Южно-Сахалинске возобновление подачи тепла и воды в дома после вчерашней энергоаварии будет проходить в течение всей среды.

Как сообщается на сайте городской администрации, на данный момент услуги не подаются в 83 жилых дома, два детских сада и кадетскую школу. Причина - резкая остановка насосных станций после вчерашнего происшествия. Это привело к тому, что сети встали под избыточное давление, сопроводившееся гидравлическим ударом.

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С вечера 6 апреля над восстановлением теплоснабжения посменно работают пять ремонтных бригад - мобилизованы все силы "Сахалинской коммунальной компании".

В мэрии отметили, что возобновление подачи услуг полностью завершится к 19.00 по местному времени.

Напомним, во вторник днем произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек. Восстановить электроснабжение всех потребителей удалось после девяти часов вечера.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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