Пермяка осудили за обналичивание миллиарда рублей

Жителя Прикамья осудили за участие в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Пермскому краю.

Пермяк признан виновным в регистрации фиктивных предприятий, оформленных на подставных лиц. За это его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным двухгодичным сроком.

Как пояснили в ФСБ, преступная организованная группа за два года незаконно обналичила более 1,3 миллиарда рублей. При этом доход ее участников составил около 39 миллионов рублей. В преступной схеме использовались порядка 50 расчетных счетов фиктивных предприятий, оформленных пермяком.

Решение суда вступило в законную силу.