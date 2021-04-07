ФСБ задержала организаторов незаконной миграции в Красноярском крае

Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность двух жителей столицы региона.

По версии правоохранителей, эти горожане помогали легализоваться в Сибири выходцам из стран Центрально-Азиатского региона. Преступная группа устроила пребывание в Красноярске более чем 50 незаконных мигрантов, уточнила пресс-служба ФСБ. Сейчас мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело об "организации незаконной миграции".

Отметим, ровно год назад главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщал о задержании адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов "Консул". Против юриста и ее знакомой было возбуждено уголовное дело об "организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ". Речь шла о совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору.

Следователь сообщали, что адвокат и сообщница за деньги организовали незаконное пребывание в России более чем 50 мигрантов. В документах указывались ложные сведения об их месте пребывания. Бумаги передавались через многофункциональные центры для постановки мигрантов на учет в структуры краевого главка МВД.