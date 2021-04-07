Под Новосибирском в ДТП с пассажирским автобусом погибли два человека

Сегодня утром на трассе в районе села Гусиный брод Новосибирской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств, включая автобус ПАЗ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате аварии погибли двое мужчин, есть пострадавшие, в том числе двое детей.

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Hiace двигался в сторону Новосибирска по трассе 19-Р и на 22 километре по не установленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась с автомобилем Honda Fit, после чего влетела в пассажирский автобус. Оба погибших находились в салоне Toyota.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Для ликвидации последствий происшествия потребовалась помощь спасателей. По информации областного ГУ МЧС, сигнал в единую службу спасения "112" поступил в 07.35 по местному времени. На место незамедлительно были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона.

- В одном из автомобилей был заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали.