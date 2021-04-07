В Иркутске проверят свалку с человеческими конечностями

В управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили данные о нарушениях, допущенных в регионе при утилизации медицинских отходов. Организована проверка этой информации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о так называемых медицинских отходах класса Б. Это, в частности, ампутированные в процессе хирургических операций конечности, удаленные органы, ткани.

Согласно сведениям, полученным сотрудниками Роспотребнадзора, одна из фирм региона нарушает санитарные правила транспортировки и утилизации отходов из медицинских организаций областного центра.