В Пятигорске завели дело после смерти пациентки в частной клинике

В Ставропольском крае завели уголовное дело на директора частной клиники. Случилось это после смерти одной из пациенток, рассказали "РГ" в краевом следственном управлении СК РФ.

Согласно материалам дела, произошел инцидент 20 марта в Пятигорске. Подозревая, которая является генеральным директором коммерческого медицинского учреждения, проводила процедуру "мезодиссолюции в зоне живота" 54-летней пациентке. Такая услуга помогает избавиться от жировых отложений. Однако во время процедуры женщина скончалась.

"По предварительным данным, смерть женщины наступила от анафилактического шока", - заявили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.