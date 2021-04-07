Двух жителей Архангельска обвинили в незаконном оформлении 600 мигрантов

В Архангельске начался суд над 39-летним мужчиной и 27-летней женщиной, которые обвиняются в создании канала незаконной миграции.

По данным УМВД региона, обвиняемые за денежное вознаграждение незаконно оформили пребывание в России как минимум 600 граждан других государств.

Для этого они фиктивно ставили их на миграционный учет по месту пребывания и регистрировали по месту жительства. С мигрантами также заключались фальшивые трудовые и гражданско-правовые договоры. Кроме того, архангелогородцы устраивали своим клиентам фиктивную сдачу экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ с выдачей сертификата.

В результате мигранты оставались в стране на незаконных основаниях.

Криминальный бизнес пресекли сотрудники спецподразделения регионального УМВД при содействии пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.