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07.04.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области лжериэлторы убивали пенсионеров за квартиры

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Следственный комитет Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении четырех членов группы черных риэлторов. Они обвиняются в совершении 12 преступлений - в убийстве двух человек из корыстных побуждений, краже, мошенничестве и других. В группу входили трое мужчин и одна женщина, возрастом от 48 до 56 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

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Все началось с расследования дела об исчезновении 64-летнего владельца трехкомнатной квартиры в Вологде. Его нигде не могли отыскать. Пропал и паспорт. Позднее в одном из соседних регионов была предпринята попытка зарегистрировать право собственности на недвижимость по этому документу.

Установили четверых подозреваемых и доставили их в Вологду. Недалеко от дачи одного из членов группы нашли захороненное тело пропавшего мужчины. В ходе обысков обнаружили документы и 67-летнего вологжанина, проживавшего в четырехкомнатной квартире. Он, как выяснилось, также исчез. Его расчлененное тело обнаружили чуть позже в лесополосе в Вологодском районе. Личность погибшего проверялась проведением генотипоскопической экспертизы.

Так, два убийства, а мужчины были сначала застрелены, а потом расчленены, объединили в одной производство. Похищенные паспорта и другие документы обвиняемые попытались использовать для переоформления права собственности на принадлежавшие пенсионерам три квартиры общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Но их деятельность пресекли правоохранительные органы.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время материалы передадут в суд.

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