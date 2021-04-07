На Дону "скорая" из-за бездорожья не успела доехать к умирающему пациенту

В Ростовской области следователи проводят проверку информации о смерти человека, к которому скорая помощь не успела доехать из-за бездорожья.

Трагедия произошла на хуторе Родники Кагальницкого района. Одному из местных жителей стало плохо, ему вызвали карету скорой помощи. Однако из-за грязи автомобиль "неотложки" застрял, не доехав до места назначения. Для того, чтобы вытащить машину из канавы, медикам пришлось вызывать трактор МТЗ. Однако помочь пациенту не успели.

- По результатам процессуальной проверки следствием будет принято решение, - добавили в пресс-службе СК РФ по региону.