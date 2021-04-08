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Рубрика: Происшествия

Огонь на складах с бытовой химией в Люберцах удалось потушить

Огонь на складах с бытовой химией и спортивным инвентарем в Люберцах потушен. Как сообщает МЧС, ликвидировать открытое горение удалось в 0:05 по московскому времени.

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Напомним, информация на пульт дежурного МЧС о пожаре на промышленном объекте в Люберцах появилась в 17:51 среды, 7 апреля. Локализовать пожар на площади 6 тысяч квадратных метров, где хранились бытовая химия и спортивный инвентарь, специалистам удалось только в 21:15. Еще около трех часов ушло на полную ликвидацию огня.

К тушению помимо автомобильной техники привлекали и пожарный поезд. Информации о пострадавших и ущербе нет.

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