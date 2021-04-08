В Москве несовершеннолетний в форме инспектора ГАИ вымогал пиво и коньяк

Новости

Актриса из "Мухтара" Белла Шпинер умерла в 45 лет 12:51
"Догоняйте": МИД РФ иронично прокомментировал заявления Пентагона о Крыме 12:49
Россия и Беларусь планируют отменить роуминг с 1 января 2022 года 12:39
Зеленский приехал в Донбасс 12:33
В Нижнем Новгороде задержали руководителя управления инженерной защиты 12:28
Эксперты ООН назвали самые подорожавшие продукты 12:22
Беларусь временно отключила Литву от своей энергосистемы 12:21
Трейлер: обновленный "Властелин колец" выходит в российский прокат 12:18
На колоннаде Исаакиевского собора обнаружили опасные протечки 12:11
Соцработник в Иркутске украла у сирот свыше 25 миллионов рублей 12:09
Комиссия ФРГ одобрила переговоры властей Баварии о поставках "Спутника V" 12:09
Экологическую информацию опубликуют на открытых интернет-ресурсах 12:00
Минздрав ФРГ подтвердил готовность к переговорам по "Спутнику V" 11:45
Оперштаб: Еще 1746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:41
Лавров о спецпосланнике по "Северному потоку-2": Будет ездить и всем грозить 11:29
"Вектор" назвал сроки обновления "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19 11:18
В Воронеже взорвался тротуар 11:10
Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США 11:09
Вышел первый тизер сериала "Анна Болейн" - с темнокожей королевой 11:05
В Домодедово обокрали 15 магазинов 11:04
В новой Москве задержали курьера с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 10:58
Умер актер Уолтер Олкевич - Жан Рено из "Твин Пикс" 10:54
Видео: Жители Красноярска накидали под окна общежития 40 тонн мусора 10:51
Генерал-майор СБУ предрек потерю части Украины в случае вмешательства НАТО 10:47
Сергей Лавров считает "тупой" политику США в отношении России 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
08.04.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

В Москве несовершеннолетний в форме инспектора ГАИ вымогал пиво и коньяк

Текст: Михаил Фалалеев

Удивительного ряженого задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Южное Бутово Москвы. Молодой человек, которому не исполнилось 18 лет, выдавал себя за сотрудника Госавтоинспекции.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Москве вынесут приговор пожарным по делу о гибели их коллег

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что причиной розыска лжеполицейского стал инцидент, который произошел на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева. Студент одного из столичных вузов находился в своем автомобиле, когда к нему подошел гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы. Неизвестный потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством и сообщил молодому человеку, что тот нарушил Правила дорожного движения. Затем он сфотографировал регистрационные знаки транспортного средства, после чего заявил, что привлечения к административной ответственности можно избежать. Для этого необходимо передать ему пять бутылок пива и бутылку коньяка.

Студент согласился, чтобы разоблачить ряженого. В назначенное время он приехал на Веневскую улицу и передал мошеннику пакет с алкоголем. И попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в полицию.

Полицейские установили личность этого "инспектора". Им оказался 17-летний житель Москвы. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Бутово Москвы в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.27.1 и 17.12 КоАП РФ. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Зеленский приехал в Донбасс
Минздрав ФРГ подтвердил готовность к переговорам по "Спутнику V"
За сутки в России подтверждено 8 672 случая COVID-19 в 83 регионах
Сенатор: США не будут вооружать Украину или воевать за нее
В Роспотребнадзоре назвали условие для отмены масочного режима в офисах
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа