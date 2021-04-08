В Москве несовершеннолетний в форме инспектора ГАИ вымогал пиво и коньяк

Удивительного ряженого задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Южное Бутово Москвы. Молодой человек, которому не исполнилось 18 лет, выдавал себя за сотрудника Госавтоинспекции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что причиной розыска лжеполицейского стал инцидент, который произошел на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева. Студент одного из столичных вузов находился в своем автомобиле, когда к нему подошел гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы. Неизвестный потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством и сообщил молодому человеку, что тот нарушил Правила дорожного движения. Затем он сфотографировал регистрационные знаки транспортного средства, после чего заявил, что привлечения к административной ответственности можно избежать. Для этого необходимо передать ему пять бутылок пива и бутылку коньяка.

Студент согласился, чтобы разоблачить ряженого. В назначенное время он приехал на Веневскую улицу и передал мошеннику пакет с алкоголем. И попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в полицию.

Полицейские установили личность этого "инспектора". Им оказался 17-летний житель Москвы. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Бутово Москвы в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.27.1 и 17.12 КоАП РФ. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет.