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08.04.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

В Москве вынесут приговор пожарным по делу о гибели их коллег

Текст: Тимофей Борисов
Преображенский суд Москвы 8 апреля огласит приговор по громкому делу о гибели восьми пожарных в сентябре 2016 года. Тогда на востоке столицы загорелись склады. По данным пожарных, на складе хранились пластиковые цветы. Отделение пожарных было отправлено на крышу здания, чтобы предотвратить распространение огня на помещения в глубине склада. Неожиданно кровля рухнула, восемь пожарных погибли.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По версии следствия, в трагедии виновны бывший начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и бывший сотрудник московского главка МЧС Сергей Барсуков. Им было предъявлено обвинение в халатности. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Ширлину наказание в виде шести лет колонии, Барсукову - пяти лет. Максимальное наказание по статье о халатности составляет семь лет.

Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
Четыре человека погибли при пожаре в якутском селе

Оглашение приговора начнется в четверг в 12:00. Родственники погибших предъявили обвиняемым иски на 5 млн рублей, однако далеко не все согласны с выдвинутыми обвинениями. По словам бывшего начальника управления государственной противопожарной службы ГУВД Москвы, а ныне председателя совета ветеранов ГУ МЧС по Москве Леонида Коротчика, Ширлин и Барсуков - профессионалы своего дела. На их месте, как и на месте погибших, мог оказаться любой. Это стечение обстоятельств, которое до сих пор никто не разобрал до конца, не прислушался к мнению тех, кто живет этой профессией. Этот приговор, если он будет обвинительным, станет первым в 372-летней истории пожарной охраны и разделит ее на "до" и "после".

"Возлагать вину на руководителя тушения пожара и начальника штаба - это значит полностью обвинить всю систему, поставить под сомнение всю службу пожаротушения и исключить возможность добросовестной работы в дальнейшем", - приводит слова генерала агентство ТАСС. Коротчик, сам как профессионал, детально разобрал все обстоятельства того дня. Пожар продолжался много часов, и пожарные, которые работали на крыше, должны были предотвратить распространение огня на компрессорную станцию, в которой было много аммиака.

Он указал, что пожарные, которые работали на крыше, по версии следствия, не предотвращали никакого взрыва или иной катастрофы. "Но как увязать эти доводы с тем, что даже после обрушения на крыше работали люди и продолжали предотвращать распространение пожара на компрессорную, так как аммиак из нее был слит только спустя три с половиной часа после обрушения кровли", - подчеркнул эксперт.

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