В Подмосковье на автостоянке из машины бизнесмена украли 1,6 млн рублей

В Подмосковье предприниматель из Тамбова стал жертвой вора, который похитил из его автомобиля на парковке более 1,6 миллиона рублей. О подробностях дела сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Бизнесмен возвращался из Москвы, где был в деловой поездке, и заехал пообедать в один из ресторанов на автодороге М4 "Дон". Машину он припарковал на неохраняемой стоянке. По возвращении мужчина обнаружил, что из салона его автомобиля пропали денежные средства - свыше 1,6 миллиона рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово нашли и задержали подозреваемого в совершении данного преступлениям, которым оказался 50-летний житель Москвы. Его взяли под стражу.