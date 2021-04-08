Четыре человека погибли во время пожара в якутском селе

Вечером 7 апреля в 27-квартирном жилом доме в селе Чапаево Хангаласского района Якутии произошел пожар. Погибли четыре человека.

"Из квартиры мужчина вынес двоих детей - 2017 и 2018 годов рождения, однако спасти их не удалось - они скончались. Погибла и мать детей - женщина 1993 года рождения, а также жительница соседней квартиры 1991 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении", - сообщила старший помощник руководителя республиканского СУ СК по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

По информации регионального главка МЧС, в момент прибытия на место пожарных горела кровля дома. Возгорание локализовали на площади 720 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. Девять из них пострадали и обратились за медицинской помощью, четверых госпитализировали, еще пять будут проходить лечение амбулаторно.

Жильцов дома отправили в пункт временного размещения, некоторые смогли остаться у родственников.

Ведется проверка по факту случившегося.