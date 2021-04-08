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08.04.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после пожара на траулере в Охотском море

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту пожара, который вспыхнул на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: vk.com/sluhotradnoe
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Напомним, на рыбацком судне, которое находится в акватории Охотского моря в 200 километрах от Магадана, вспыхнул пожар. В составе экипажа числятся более 80 человек. По предварительным данным, очаг возгорания зафиксирован в раздевалке нижней палубы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, загорелась упаковочная тара. После обнаружения задымления была поднята тревога, помещение обесточили и начали проливать водой. Никто не пострадал.

По данным Росморречфлота, спасательный катер "Справедливый" пришвартовалось к траулеру, сейчас ведутся спасательные работы. По информации "Интерфакс", пожар удалось локализовать.

По данному факту следователи проводят проверку. В ее ходе выяснят, были ли допущены нарушения соблюдения техники безопасности при эксплуатации судна.

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