Новости

Мутировавшие штаммы COVID-19 чаще всего попадают в Россию из Турции 14:30
Врач рассказал, как распознать инфаркт 14:27
Правительство Японии ужесточит меры против коронавируса в Токио 14:26
Экранизация Mortal Kombat установила рекорд в России еще до проката 14:07
Глава МИД Польши вылетел в Киев для обсуждения ситуации на Донбассе 13:59
Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве закроют на техобслуживание 13:56
Суд над московскими пожарными перенесли 13:52
Евгений Герасимов: Никогда не прививался, но коронавирус заставил 13:45
Умер советский и абхазский актер Николай Чиковани 13:42
Банк России решил сделать бесплатными переводы в цифровых рублях 13:38
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов 13:38
СМИ: "Боруссия" интересуется форвардом "Спартака" Ларссоном 13:33
Роскомнадзор оштрафует Google и Facebook за неисполнение требований 13:31
Потерявший место в рейтинге Forbes миллиардер решил продать свои яхты 13:30
Экс-глава минлесхоза Мордовии задержан по делу о хищении 3,6 млн рублей 13:29
Заседание по вопросам развития военного сотрудничества ОДКБ пройдет очно 13:27
Песков оценил информацию о назначении представителя США по "Северному потоку" 13:20
Песков назвал меткими слова Лаврова о "тупой линии" США 13:18
Умер актер Александр Гапон 13:12
Жители Пермского края осудили за оправдание теракта на Дубровке 13:10
Песков заявил о дефиците мигрантов 13:08
Мишустин выделит почти 1,67 млрд рублей регионам на оснащение медучреждений 13:08
Черное пятно с едким запахом обнаружили на льду Байкала 13:02
Украина вышла на первое место в Европе по приросту заболевших COVID-19 13:01
В России появится единая база данных доноров костного мозга 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
08.04.2021 13:10
Рубрика: Происшествия

Жители Пермского края осудили за оправдание теракта на Дубровке

Текст: Константин Бахарев

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя Прикамья виновным в оправдании терроризма. Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.

Приговор был вынесен по части второй статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Жителя Прикамья приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей.

На Ставрополье сотрудника ФСИН заподозрили в крупной взятке

Следователи ФСБ выяснили, что в 2019 году виновный разместил в социальных сетях публикации, где оправдывалось совершение теракта в театральном центре на Дубровке, совершенного группой боевиков под командой Мовсара Бараева в 2002 году.

Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Зеленский приехал в Донбасс
Ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил о своей отставке
Минздрав ФРГ подтвердил готовность к переговорам по "Спутнику V"
За сутки в России подтверждено 8 672 случая COVID-19 в 83 регионах
Глава МИД Польши вылетел в Киев для обсуждения ситуации на Донбассе
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа