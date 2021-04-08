Жители Пермского края осудили за оправдание теракта на Дубровке

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя Прикамья виновным в оправдании терроризма. Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.

Приговор был вынесен по части второй статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Жителя Прикамья приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей.

Следователи ФСБ выяснили, что в 2019 году виновный разместил в социальных сетях публикации, где оправдывалось совершение теракта в театральном центре на Дубровке, совершенного группой боевиков под командой Мовсара Бараева в 2002 году.

Приговор вступил в законную силу.