СК завел дело на мужчину, ранившего ножом ребенка в Красноярске

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего возбудил главк Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Нападение на школьника было совершено сегодня, 8 апреля, в подъезде дома на улице Молокова в столице региона, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии сыщиков, девятилетний школьник шел в гости к другу-ровеснику и, заметив приоткрытую дверь, заглянул в квартиру, где находился нетрезвый мужчина. Он попытался затащить мальчика в свое жилище, однако тот активно сопротивлялся и звал на помощь. Злоумышленник ударил ребенка ножом в шею.

Пострадавший госпитализирован. Он находится в реанимации. Подозреваемого удерживал до приезда правоохранителей местный житель. 46-летний задержанный дал признательные показания. Следствие ходатайствует о его аресте.