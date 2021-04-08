Жители Иркутской области обнаружили червей в воде из-под крана

Жители микрорайона "Современник" в поселке Дзержинск Иркутского района сообщили в региональное управление Роспотребнадзора о червях, обнаруженных в водопроводной воде. Об этом говорится на сайте ведомства.

Проверка подтвердила эту информацию. Специалисты взяли пробы воды для лабораторных исследований. До получения их результатов жителям рекомендовали использовать в качестве питьевой кипяченую воду.

Кроме того, мэру Иркутского района направлено требование организовать подвоз питьевой воды жителям.

После осмотра сетей совместно с работниками управляющей компании микрорайона сотрудники Роспотребнадзора запросили необходимые для изучения документы.