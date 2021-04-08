На Ставрополье сотрудника ФСИН заподозрили в крупной взятке

В Кировском районе Ставропольского края бывшего заместителя начальника исправительной колонии заподозрили во взятке крупной суммы денег. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По версии следователей, в 2018 и 2019 годах подозреваемый создал двум осужденным комфортные условия отбывания наказания. Он ходатайствовал о переводе их из колонии общего режима в колонию-поселение, хотя у обоих были взыскания и нарушения. Кроме того, подозреваемый разрешил им пользоваться телефонами.

- Всего заместитель начальника ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Ставропольскому краю" от осужденных получил свыше 400 тысяч рублей и звезды на погоны из драгоценного металла, - заявили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по второй и пятой частям статьи 290 УК РФ "Получение взятки". Следователи выясняют обстоятельства случившегося.