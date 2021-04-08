В Новороссийске приставы арестовали автопарк фирмы за долги

В Краснодарском крае приставы арестовали целый автопарк строительной техники из 33 машин за долги предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

- Крупная строительная организация, зарегистрированная на территории Новороссийска, задолжала другому юридическому лицу порядка шести миллионов рублей, - сообщили в ведомстве. - В соответствии с решением суда, в счет погашения долга аресту подлежал целый парк автомобилей и строительной техники - в общей сложности 33 единицы.

Разыскиваемая техника была обнаружена по двум адресам, причем большая часть - на территории морского порта Новороссийска. После этого приставы выехали на место, составили акт ареста машин и опечатали их. Теперь автопарк будет продан в счет погашения долга.