Пьяный житель ХМАО больше километра вез полицейского на капоте

Житель Мегиона наехал на полицейского после требования остановиться. Правоохранитель зацепился за детали машины и проехал больше километра, пока злоумышленник не остановился.

Инцидент случился 2 апреля 2021 года около полуночи. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. 31-летний мегионец, которого ранее лишили прав, управлял Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейский потребовал остановки, водитель наехал на него. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, продолжил ехать на большой скорости, в то время как полицейский удерживался на капоте автомобиля, чтобы не упасть. После остановки дебошир оказал сопротивление при задержании.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.