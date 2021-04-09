Постановление правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2021 года № 67 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц IV квартала 2020 года"

Новости

В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 22:41
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 22:35
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 22:08
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 22:03
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 21:48
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 21:28
Прививать иностранцев в России пока не планируют 21:24
Все российские школы подключат к интернету до конца года 21:16
Режиссер Николай Лебедев приступил к съемкам фильма "Нюрнберг" 21:15
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,5 тысячи военнослужащих 20:48
В Петербурге предложили разрешить возвращать льготы круглый год 20:33
Экс-министр экономики Украины: Украинцев ждет обнищание и кризис 20:32
Стала известна сумма запланированных военных расходов США на 2022 год 20:01
AstraZeneka почти вдвое сократит поставки вакцин в ЕС 19:52
Петербургские ученые передали Сирии компьютер с моделью древней Пальмиры 19:52
Умер госпитализированный с передозировкой культовый рэпер DMX 19:49
Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2022 19:42
Петербуржца на Невском проспекте ранило куском штукатурки 19:31
Принц Гарри вернется в Британию, чтобы проститься с дедом Филиппом 19:16
Правительство разрешило использовать конфискованный спирт для антисептиков 19:08
План похорон принца Филиппа изменили из-за пандемии 19:07
Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах 19:03
Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море 18:59
Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией 18:55
В Госдуме предостерегли США от провокаций в Черном море 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 апреля 2021 г.

Постановление правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2021 года № 67 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц IV квартала 2020 года"

Дата подписания 1 марта 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.

В соответствии с законами Республики Башкортостан "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" и "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц IV квартала 2020 года в расчете на душу населения - 9834 рубля, для трудоспособного населения - 10477 рублей, пенсионеров - 8027 рублей, детей - 9781 рубль.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г.Назаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией