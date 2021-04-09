Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19

Центр имени Гамалеи проводит доклинические испытания вакцины, которая даст защиту от нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

По его словам, новая технология способна формировать защитный иммунитет не к одному, а к четырем-пяти вариантам вируса.

"Таким образом, нам не придется делать 3-4-5 различных "Спутников V", это будет своего рода кассетная боеголовка", - добавил Гинцбург.

Центр имени Гамалеи - разработчик первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас этот препарат одобрен в 59 странах с общим населением свыше полутора миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.