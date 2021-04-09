Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми

К 2030 году доля людей старшего возраста в России увеличится на 16% и составит 29% населения России, или 43,7 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на подведении итогов конкурса лучших практик активного долголетия в пятницу, 9 апреля.

Она подчеркнула, что численность людей старше трудоспособного возраста ежегодно растет. Так, если в 2018 году в стране было 37,6 млн пожилых граждан, то к 2024 году году их число вырастет до 40,8 млн человек.

В связи с этим сегодня важно позаботиться о создании благоприятной среды для комфортной жизни граждан старшего возраста, следует из слов Голиковой.

"Нами определены приоритеты развития в стране активного долголетия: это - сохранение здоровья пожилых людей, повышение их качества жизни, привлечение к активному участию в жизни общества", - сказала она.