Как на Украине проводится самоидентификация через язык

Сразу после развала СССР Украина, как другие постсоветского пространства, встала на путь формирования новой, национальной идентичности. Страна решила не только сохранить, но и обеспечить монопольное положение своей главной культурной особенности - языку. Спустя тридцать лет украинизации, после государственного переворота приобретшей признаки насильственной, можно оценить результаты.

Так, по данным всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, только на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев, 10,3% - только на русском языке, а 26,8% одинаково часто на двух языках. Также задавался вопрос, на каком языке респонденты хотели бы смотреть телевизор. Только 21,9% опрашиваемых ответили, что "исключительно на украинском", 15,2% - "преимущественно на украинском", 43,4% - и на украинском и на русском одинаково. Кроме того, социологи задали вопрос о дублировании всех российских фильмов на украинский язык, каковая идея принадлежит еще президенту Ющенко. Поддержали перевод русскоязычных фильмов на "мову" только 16,3%, тогда как 32,4% предпочитают смотреть фильмы на языке оригинала.

Этот опрос, а также многие другие, неизменно свидетельствуют о по-прежнему важном месте, которое русского язык занимает в жизни украинского общества. И, хотя жители Украины уважают и чтят собственную культуру, они в подавляющем большинстве не готовы отказаться от русского языка.

Между тем, в последние дни президентства Петра Порошенко, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон гарантирует использование украинского языка в публичном пространстве и не распространяется на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов. Согласно ему, исключительно украинский язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в медицинской и транспортной сферах, в маркировке товаров и услуг, в сфере искусств и образования, а также рекламе и массовых коммуникациях. Но с момента его принятия, по большому счету, практически ничего не изменилось.

Украина не перешла по приказу на "мову".

В социальных сетях то и дело появляются забавные видео, где украинские чиновники пытаются высказываться на родном для них, как следует из закона, языке, украинском, совершают ошибки, или параллельно консультируются с переводчиком. И все бы ничего, если бы не спекуляции на тему языка. Некоторые политики то и дело пытаются использовать данный законопроект для конфликтов среди граждан. В эфире телеканала "Дом" 4 апреля 2021 года Юлия Мендель, пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что русский язык - часть культурного наследия Украины. Также она сказала, что "чем ближе выборы, тем упорнее политики стремятся столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском и русском". Пресс-секретарь сделала большой акцент на защите украинского языка, что и было сделано в 2019 году, когда был подписан законопроект, но также добавила, что это не умаляет возможность украинцев говорить на русском языке. На Украине, в странной логике Мендель, давно существует некий "украинский русский язык", который не является собственностью и исключительностью России.

В Украине люди действительно говорят на русском языке, который следует скорее называть "суржиком". Это гибрид русского и украинского, имеющий свои особенности в разных регионах. При общей фонетике, грамматике и синтаксисе, некоторые слова и речевые особенности перекочевали из украинского в русский. Более того, украиноговорящее население абсолютно свободно понимает русскоговорящих и наоборот.

Противостояния из-за языка быть не может, потому что исторически сложилось, что Украина, Беларусь и Россия говорили преимущественно на русском языке. Историю не переписать, да и не нужно этого делать. Язык не является показателем любви к какой-либо определенной стране или политической позиции. Часть Африки говорит на французском языке, не потому, что там все обожают вино и багет, а потому, что раньше Африка была французской колонией, и французский язык там был очень распространен. Украина же, в отличие от условного Габона, была естественной, исторической, ни в коме случае не колониальной частью древней Руси, Российской империи и СССР.

И прошлые и нынешние власти Украины на словах хотят сохранять свое "культурное наследие", чтобы подчеркнуть свою уникальность и непохожесть. Поэтому стараются оградить на законодательном уровне украинскую культуру от свободной конкуренции с российской. На этой благодатной почве плодятся радикалы, которые считают, что в Украине нужно говорить на украинском, а в России на русском. Но кажется, что это лишь предубеждения, которые только раскалывают общество. Собственно, сохранять и уважать собственную культуру свойственно каждому народу, но прибегать к насилию, эскалации конфликта и "сталкиванию лбами" двух сторон не должно быть в интересах властей.