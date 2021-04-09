Прививать иностранцев в России пока не планируют

Привиться от коронавируса российскими вакцинами на территории РФ сегодня могут только россияне при предъявлении паспорта и полиса ОМС, в исключительных случаях - граждане других государств, если у них есть вид на жительство, сообщили "Российской газете" в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что в приоритете государства защитить соотечественников. При этом вакцинация от COVID-19 в России проводится бесплатно.

Между тем, за рубежом наблюдается ажиотаж на фоне роста числа желающих пройти вакцинацию именно в нашей стране. Ряд туроператоров уже заявили об организации антиковидных туров в Россию, но пока готовы возить только проживающих за границей россиян, у которых есть российский паспорт. Так, Cosmos Travel предлагает услугу по цене от 700 долларов без учета перелета. Она включает две поездки с трехдневным пребыванием в России, поскольку вакцинация от коронавируса сегодня проводится преимущественно вакциной Спутник V в два этапа с интервалом в три недели. Как вариант, компания предлагает тур на 21 день, его стоимость без учета перелета составит от 1,5 тысячи евро.

"Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". К нам уже обратилось много людей с таким запросом. Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", - говорит генеральный директор Cosmos Travel Андрей Сивицкий.

Авиакомпании Аэрофлот и немецкий World Visitor также объявили об организации "прививочных туров" в Москву, сообщает портал Южный Федеральный. Они планируют привозить на прививки в Россию европейцев, которым за две поездки в Москву с уколом и ночевкой в транзитной зоне аэропорта придется заплатить 1199 евро, а за 22 ночи в столице - 2999 евро. Отмечается, что авиакомпании для "прививочных гостей" уже забронировали более 7,5 тысячи билетов. Однако инициативу пока не поддержали в Минздраве и Роспотребнадзоре.