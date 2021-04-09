В Москве ребенку сломали руку в детском саду

Ребенку сломали руку в московском детском саду. Насколько известно со слов пострадавшего, другой мальчик во время игры сильно дернул его за руку, в результате чего и произошла травма, сообщает KP.Ru.

Перелом правой плечевой кости диагностировали в Одинцовской ЦРБ. Родители привезли шестилетнего сына с жалобами на сильную боль. Мальчику сделали рентген и увидели повреждения.

Как полагается в случаях, когда с подобной травмой обращается несовершеннолетний, медики выяснили обстоятельства и передали информацию в полицию. В МВД начали проверку, в детский сад направили сотрудников лечебно-профилактического учреждения.