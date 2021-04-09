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09.04.2021,  
11:18
Текст:  Юлия Гарднер

Уникальная высадка морпехов на Камчатке попала на видео

На Камчатке прошла тренировка соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России. Противодесантную оборону "противника" прорвали морские и воздушные десантники.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Морпехи, чей батальон поддержала реактивная артиллерия, высадились на необорудованное побережье с больших десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Ослябя". Уникальная высадка попала на видео.

"Разминирование, захват и удержание участка прибрежной полосы до подхода основных сил обеспечивали боевые пловцы при поддержке звена вертолетов Ка-29, Ми-8АМТШ и боевых тактических групп на скоростных плавсредства", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Уникальность тренировки заключалась в том, что одновременно с отработкой действий на побережье 600 человек из десантно-штурмового батальона впервые высадились на парашютах из четырех самолетов Ан-12 и Ан-26. Воздушные судна выполнили по четыре вылета. После приземления морпехи захватили и удерживали нужный рубеж.

Всего в тренировке принимали участие 1400 военнослужащих и более 250 единиц боевой и специальной техники.

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