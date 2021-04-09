УНИКС обыграл итальянский "Виртус" и сравнял счет в полуфинале Еврокубка

Казанский УНИКС на своем паркете одолел итальянский "Виртус" - 85:81 и сравнял счет в полуфинальной серии до двух побед баскетбольного Еврокубка.

К приезду в столицу Татарстана "Виртус" выиграл в Еврокубке все 20 матчей. В том числе, и у УНИКСа в первом матче на своем паркете. "Это стрессовая игра, потому что победа - единственно приемлемый для нас результат и даст нам шанс. Будет сложно и им, потому что мы готовы воевать", - говорил перед второй игрой главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

И действительно, победу казанцам пришлось отвоевывать в тяжелейшей концовке, хотя ход матча ничего подобного не предвещал. Хозяева паркета сразу попытались взять инициативу в свои руки. Лишь дважды в этом матче "Виртус" выходил вперед: на 3-й и 8-й минутах. Все остальное время в счете вел УНИКС, методично наращивая преимущество. К 26-й минуте оно достигло комфортных 18 очков - 66:48. Игра сделана и итальянцы уже готовятся к домашней третьей встрече? Видимо, так подумали и казанцы, провалив четвертую 10-минутку. Выдающийся матч провел ветеран гостей Марко Белинелли, набравший 33 очка. Главным образом его усилиями и подносившего ему снаряды серба Милоша Теодосича за 19 секунд до конца основного времени счет стал равный - 81:81.

И все же в решающий момент нервы крепче оказались у УНИКСа. А потопил гостей все тот Белинелли. За пять секунд до конца при счете 83:81 в пользу хозяев, он совершил потерю, а потом промазал последний бросок своей команды. Итоговый счет - 85:81. У казанцев самым результативным стал Айзея Кэнаан, набравший 19 очков.

"Виртус" терпит первое поражение в Еврокубке в этом сезоне, а серия снова переезжает в Италию, где состоится третий, решающий матч.