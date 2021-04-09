В Башкирии главу района задержали за превышение полномочий

Главу Илишевского района Башкирии обвиняют в превышении должностных полномочий. Он задержан. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, в июле 2014 года чиновник заключил договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования: "для комплексного освоения в целях жилищного строительства" общей площадью 13 гектаров с ООО "Ремонтно-техническое предприятие" сроком на три года. Но уже через несколько месяцев, не расторгая этот договор, глава района издал постановление о разделении данной земли на 66 отдельных участков и изменил их вид разрешенного использования на "для индивидуального жилищного строительства", а затем без проведения торгов заключил с той же компанией договоры аренды на участки по цене значительно ниже рыночной сроком на 49 лет. Таким образом, глава района нарушил требования земельного законодательства, считают следователи. Кстати, первоначальный договор аренды в последующем был расторгнут, а часть земель компания передала в субаренду физическим и юридическим лицам.

Также по версии следствия, глава Илишевского района нарушил порядок передачи в собственность муниципальных земель, издав постановление о предоставлении в собственность двух участков общей площадью около 30 соток двум местным жителям за плату, равную десятикратному размеру земельного налога.

- Законных оснований для предоставления земель в собственность не имелось, поскольку на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей, - подчеркнули в СК. - Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

Материальный ущерб, нанесенный бюджету администрации района, оценивается в 3,1 миллиона рублей. Кроме того были нарушены права и законные интересы жителей района, которые стоят в очереди на получение земельных участков, отметили в управлении.

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.