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09.04.2021 10:20
Рубрика: Происшествия

В Хакасии запретили жарить шашлык на природе

Текст: Дмитрий Машуков

В республике введут особый противопожарный режим. Он будет действовать с 10 апреля по 10 мая, сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Фото: Денис Бушковский / ТАСС
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Режим вводится в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности в республике, увеличением числа палов травы, бытовых возгораний и пожаров в степях.

Во время действия режима причастные к обеспечению противопожарной безопасности министерства и ведомства, органы местного самоуправления будут проводить специальные мероприятия, усилят контроль и надзор.

С субботы, 10 апреля, ограничивается посещение лесов населением. Запрещено, в частности, разводить костры, проводить пожароопасные работы на сельскохозяйственных землях, вдоль дорог, на берегах рек и озер. Ограничение касается и массовых мероприятий.

Нарушителям режима грозят штрафы - до 400 тысяч рублей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия Лесные пожары

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