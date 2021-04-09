В Хакасии запретили жарить шашлык на природе

В республике введут особый противопожарный режим. Он будет действовать с 10 апреля по 10 мая, сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Режим вводится в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности в республике, увеличением числа палов травы, бытовых возгораний и пожаров в степях.

Во время действия режима причастные к обеспечению противопожарной безопасности министерства и ведомства, органы местного самоуправления будут проводить специальные мероприятия, усилят контроль и надзор.

С субботы, 10 апреля, ограничивается посещение лесов населением. Запрещено, в частности, разводить костры, проводить пожароопасные работы на сельскохозяйственных землях, вдоль дорог, на берегах рек и озер. Ограничение касается и массовых мероприятий.

Нарушителям режима грозят штрафы - до 400 тысяч рублей.