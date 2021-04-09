В Новосибирской области двое мужчин угрожали полицейским битой

Уголовное дело возбудили в Новосибирской области в отношении двух жителей села Баган, угрожавших полицейским. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, подозреваемые пришли в участок с бейсбольной битой.

Два приятеля заявились в поселковый участок полиции 2 апреля, оба были пьяны, а один из них держал в руках металлическую биту. Непрошеные гости потребовали от дежурного позвать его коллегу. Как позже товарищи пояснили следователям, они хотели побеседовать с полицейским.

- В это время, один из сотрудников полиции сделал замечание по поводу нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и причинах пребывания в фойе отделения, - отмечают в областном СУ СКР. - Недовольный замечанием полицейского 29-летний мужчина выхватил из рук приятеля биту и стал угрожать в его адрес применением насилия.

Другие стражи порядка, находившиеся в участке, подоспели на помощь сослуживцу, причем им пришлось справляться и со вторым "посетителем", 23-летним мужчиной. Следователи провели опрос свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего завели дело о неопасном для здоровья применении насилия в отношении представителя власти. Теперь агрессивным приятелям грозит лишение свободы, сроком до пяти лет.