В Томске во время взрыва котла на заводе пострадал рабочий

В Томске на заводе железобетонных конструкций произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек.

- В 13:25 спасателям поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси внутри котла на котельной, расположенной на территории ООО "Завод ЖБК-100" по улице Угрюмова, - сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Пострадавший при взрыве рабочий был доставлен в травматологическое отделение Томской областной клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В настоящее время на заводе работают следователи.

- Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в СУ СК РФ по региону.