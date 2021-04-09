Жителя Красноярска обвинили в вооруженном нападении на школьника

Следственный комитет предъявил 46-летнему жителю Красноярска обвинение в покушении на убийство 9-летнего мальчика.

Напомним, инцидент произошел в четверг. По версии следствия, паренек шел в гости к однокласснику, но на лестничной площадке ему встретился пьяный мужчина, попытавшийся затащить ребенка в свою квартиру. Мальчик стал кричать и отбиваться, тогда мужчина ударил его ножом в шею.

Ребенок находится в реанимации, нападавший задержан и дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).