На организаторов несостоявшегося теракта в Кисловодске завели уголовное дело

Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело против Даниила Камнева, Сабили Мамедовой, Тимурлана Гогуева, Гегама Ростомяна, Амиля Газиева, Александра Баженова, Мурата Апсова, Рустама Арова, Иссы Богатырева, Дмитрия Леденева, Гаджи Магомедова, Раджаба Магомедова, Абумуслима Фатуллаева и Иманали Хаджиева.

На всех членов группировки распространяются самые тяжелые статьи Уголовного кодекса - организация и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев в 2017 году в Кисловодске организовал международное религиозное объединение, "не являющееся юридическим лицом и запрещенное на территории Российской Федерации".

С 2017 года по 2 апреля 2021 года в это религиозное объединение добровольно вступили все фигуранты дела. Они его всячески пропагандировали, вербовали новых членов и распространяли религиозную литературу.

Участник этого религиозного объединения Даниил Камнев вместе со своей сожительницей Сабилей Мамедовой 5 апреля 2021 года планировали взорвать здание ОМВД по Кисловодску. Это у них не получилось, как говорят правоохранители, "по независящим от них обстоятельствам".

Дома у всех задержанных прошли обыски. Была найдена запрещенная в свободном обороте религиозная литература и стрелковое оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления,- подчеркнули в СК.